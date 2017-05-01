القاهرة - أخبار مصر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا يشيد فيه بانتصار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر للمبادئ في قضية مباراة الأهلي والانتاج الحربي والأحداث التي تبعت المباراة.

وكان رئيس النادي الأهلي قد اعلن في تصريحات رسمية عن محاسبة كل من أخطأ في مباراة الانتاج الحربي، وأكد على أن المبادئ أهم من البطولات، مشددا على أن العقوبات سوف تكون غير معلنة.

وشهدت مباراة الأهلي والانتاج الحربي أزمة بسبب طرد محمود عاشور حكم المباراة لحسام البدري المدير الفني بجانب طرده لحسام عاشور بعد نهاية المباراة والاحتكاك مع سيد معوض مدرب الفريق.

واصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات على الثلاثي تضمنت ايقاف البدري مباراتين وعاشور اربع مباريات ومعوض ثماني مباريات بخلاف الغرامات المالية.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

يقدر الاتحاد المصري لكرة القدم الموقف الأخلاقي للنادي الأهلي العريق برفضه القاطع سلوك بعض من منتسبيه في إحدى مباريات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهو موقف ليس بغريب على النادي الأهلي ومسئوليه ، يؤكد أن التنافس الشريف لا يمكن أن يأتي على حساب القيم والمبادئ، ويبعث برسالة واضحة تبرز السلوك التاريخي والطبيعي للإنسان المصري القويم .

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ يثمن جهود أي ناد مصري في سبيل إعلاء مبدأ حاكمية اللوائح والقانون ، وتقديم المبادئ والأخلاق عما سواها ، ليدعو جماهير الكرة المصرية إلى أن تنحاز لكل سلوك من شأنه تمكين القيم الأخلاقية في ملاعبنا، حتى نصل بلعبتنا إلى المكانة التي نرجوها، والغايات التي نسعى لبلوغها ، وفي مقدمتها عودة الجماهير إلى المدرجات، وترسيخ حقيقة أن مباريات كرة القدم كانت وستظل احتفاليات تجمع ويجتمع عليها الشعب المصري العاشق لها.