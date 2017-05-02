القاهرة - أخبار مصر

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني في إحراز “هاتريك” في فريق اتلتيكو مدريد ليضع النادي الملكي “اكلنيكيا” بنهائي دوري ابطال اوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بملعب سنتياجو بيرنابيو.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية ريال مدريد في الدقائق 10، 73، و86 من أحداث المباراة.

ويستضيف اتلتيكو مدريد مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء الموافق 10 مايو الجاري بملعبه ووسط جماهيره.