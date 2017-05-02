القاهرة - أ ش أ

اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات البطولة الإفريقية الثالثة عشر للرماية وبطولة الشيخة فاطمة للرماية بحصول مصر على المركز الأول بإجمالي 47 ميدالية متنوعة، والتي استضافتها القاهرة بدءا من 19 أبريل الماضي، على ميادين نادي الرماية والصيد بمشاركة 392 راميا من 20 دولة.

وحقق فريق الفراعنة المكون من الثلاثي أحمد شعبان وجمال حافظ ومحمد نصر المركز الأول والميدالية الذهبية في ختام المنافسات في مسابقة مسدس 10 متر هواء، فيما حقق الفريق التونسي المركز الثاني والميدالية الفضية، وحل الفريق السنغالي ثالثا محققا البرونزية.

وقد أحرز التونسي علاء العثماني المركز الأول في منافسات الفردي لمسابقة مسدس 10 متر هواء، بعد منافسة شرسة مع المصري جمال حافظ الذي اقتنص الميدالية الفضية، وحل مواطنه أحمد شعبان في المركز الثالث محققا البرونزية.

وشهدت منافسات السيدات بالبطولة الإفريقية سيطرة مصرية، حيث فاز الفريق المصري المكون من ميرنا طايع وشيماء حشاد ومنة الله حسين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة بندقية 10 متر هواء، بعد منافسة شرسة مع الفريق التونسي الذي جاء في المركز الثاني وحقق الفضية، وجاء في المركز الثالث الفريق الكيني محققا البرونزية.

وفي منافسات الفردي لمسابقة بندقية 10 متر هواء، حققت المصرية شيماء حشاد المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاءت الهندية تانيا سنيديرس في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية، وحلت التونسية منال بن تراد في المركز الثالث محققة البرونزية.

كما شهدت مسابقة بطولة الشيخة فاطمة السيدات منافسات شرسة انتهت بتتويج المنغولية نارانتويا شولونبادراخ بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحلت خلفها في المركز الثاني المصرية شيماء حشاد محققة الميدالية الفضية، فيما توجت الأرمينية مريام مايكيليان بالميدالية البرونزية.

كما حقق منتخبنا الوطني المركز الأول في بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات محققا 5 ميداليات بواقع 3 فضيات وبرونزيتين.

وبتلك النتائج حسمت مصر صدارة البطولتين باكتساح بعد أن وصل إجمالي عدد الميداليات المصرية في منافسات الفرق والفردي بالبطولة الإفريقية إلى 47 ميدالية بواقع 21 ذهبية و14 فضية و12 برونزية، ويأتي أقرب المنافسين هو منتخب جنوب إفريقيا وفي رصيده 12ميدالية.