الرياض - أ ش أ

شدد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، على أن العلاقة المصرية – السعودية صلبة وقوية، ولا تتأثر بأي شائعات بشكل أو بآخر .

وقال ولي ولي العهد – في مقابلة مع التليفزيون السعودي مساء اليوم الثلاثاء -” إن الإعلام الإخواني هو الذي ينتقد العلاقات المصرية السعودية “.

وأضاف ” أن تاريخ البلدين دائما وقوفهما بجانب بعضها البعض في كل الظروف، وفي كل الأوقات ولم يتغير هذا الوضع ، ولم يصدر موقف من الحكومة المصرية سلبي تجاه السعودية، كما أنه لم يصدر موقف واحد من الحكومة السعودية سلبي تجاه الحكومة المصرية ، ولم تتأخر مصر عن السعودية لحظة.. ولم تتأخر السعودية عن مصر في أي لحظة، مشيرا إلى أنها قناعة راسخة ليس فقط لدى قيادة البلدين بل لدى الشعبين.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن أعداء المملكة العربية السعودية أو مصر سوف يحاولون خلق شائعات بشكل أو بآخر سواء من الدعاية الإيرانية أو الدعاية الإخوانية لإحداث شرخ في العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن القيادة في البلدين لا تلتفت لهذه المهاترات وهذه التفاهات.

وقال الأمير محمد بن سلمان “إن فرق مختصة تعمل حاليا على التجهيز لجسر الملك سلمان إلى شمال سيناء ، وسيتم وضع حجر الأساس للجسر قبل 2020 ، وإنه ” لم توجد أي مشكلة في الجزر، وأن الذي حدث قبل عام هو ترسيم الحدود البحرية.

وفيما يتعلق بطريقة التفاهم مع إيران ، قال ولي ولي العهد السعودي ، إن طهران تريد السيطرة على العالم الإسلامي ولو بحرمان شعبها من التنمية، وأن منطقهم تحضير البيئة الخصبة لحضور المهدي المنتظر، وتسائل قائلا:- “إن النظام الإيراني قائم على أيديولوجية متطرفة فكيف يمكن التفاهم معه ” .

وتابع قائلا: ” نعرف أن السعودية هي هدف أساسي للنظام في إيران” ، ولا توجد نقاط التقاء بيننا وبين النظام في إيران .

وبشأن الأزمة السورية، قال الأمير محمد بن سلمان ، إن أي احتكاك بين القوى الكبرى في سوريا سيخلق أزمة دولية ، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا معقد للغاية، وأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أضاع فرصا مهمة لصنع تغيير في سوريا .

وبخصوص الوضع اليمني ، قال ولي ولي العهد السعودي، إن الحرب ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن لم تكن خيارا بالنسبة للسعودية، فهناك ميليشيات إرهابية أطاحت بالشرعية في اليمن ، وهددت الملاحة الدولية ، والتأخر في التدخل كان سيفاقم من أخطار الانقلابيين .

وأشار إلى أن الشرعية باتت تسيطر على ما بين 80 و 85% من أراضي اليمن ، مؤكدا أن قوات التحالف العربي قادرة على اجتثاث ميليشيات الحوثي و صالح في أيام قليلة “.

وردا على سؤال حول الأنباء التي تتحدث عن خلاف بين السعودية والإمارات حول الحرب في اليمن، قال ولي ولي العهد إنها “شائعات”.

وأضاف: “حاولنا دعم مبادرات سياسية لتجنب الحرب في اليمن”، مشيرا إلى أن هناك خلافات كبيرة بين الحوثي وصالح، مؤكدا أن هناك حماسا كبيرا بين القبائل اليمنية ويرغبون في التخلص من الحوثيين قائلا:- “وضعنا شرطا بعدم مهاجمة عدن للتوصل لحل سياسي ولم يلتزم الانقلابيون”.