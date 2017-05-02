مصر توقع اتفاقا مع اليابان للحصول على قرض بنحو 92 مليون دولار لدعم التعليم 2017/05/02 - 22:10 مصر توقع اتفاقا مع اليابان للحصول على قرض بنحو 92 مليون دولار لدعم التعليم2017-05-02T22:10:24+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيدي الحادث الإرهابي بكمين مدينة نصر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام يحضر اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المؤتمر الدولي السادس للأورام يعلن عن اكتشاف علمي جديد وزارة الداخلية تكرم الروضات الفائزة في مسابقة روضات الأطفال تشجيعاً للشباب عربة صديقة للبيئة هدية من أبناء محافظة سوهاج لصاحبة عربة بيع البرجر
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