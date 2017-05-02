أخبار مصر - سماء المنياوي

تنظم لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بمنطقة الداخلة، قافلة طبية جديدة، في الفترة من 8 الى 15 مايو المقبل، بمحافظة الوادي الجديد.

واوضح بيان صادر عن اتحاد الأطباء العرب اليوم الثلاثاء إن القافلة الطبية، التي ستقوم بزيارتها سفيرة التشيك بالقاهرة، فيرونيكا كوخينيوفا، تستهدف فحص وعلاج أكثر من 1500 شخص في جميع التخصصات الطبية من جميع الأعمار رجال ونساء بواحة الداخلة مدينة موط وما حولها.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن القافلة الطبية ستتضمن حملة للتوعية الصحية والوقائية لمرضى السرطان، والأمراض المزمنة، وأطفال المدارس، وذلك بالتزامن مع تواجد القافلة الطبية بواحة الداخلة.

وتشمل خدمات القافلة الطبية تخصصات مختلفة بينها؛ الباطنة والجراحة والقلب والمخ والأعصاب والمسالك البولية والأطفال والجلدية والرمد.

كما يعقد مركز معاك التابع لإتحاد الأطباء العرب في الوادي الجديد دورة تدريبية عن “تحليل السلوك التطبيقى” لمختصين التربية الخاصة، وهو إحدى البرامج الهامة لأطفال التوحد بهدف تطوير أداء العاملين فى مركز معاك بصفة خاصة والعاملين فى مجال التربية الخاصة بصفة عامة.