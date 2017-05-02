القاهرة - أ ش أ

عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور جاد محمد القاضي القائم بعمل رئيس المعهد وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير حرص القيادة السياسية على تنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية، خاصة ما يتعلق منها بالقضايا القومية، كالتعدي على البحيرات، مشيرا إلى ضرورة وجود رؤية محددة الأهداف تتضمن آليات التصدي للمشكلات التي تواجهها البحيرات المصرية.

وأضاف الدكتور عبد الغفار أنه لا بد من التنسيق بين التخصصات المختلفة بالجامعات المصرية والمعهد بهدف تضافر كافة الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها.

وطالب الوزير أعضاء المجلس بقائمة من الإنتاج العلمي خلال المرحلة المقبلة لجميع المراكز تتضمن مخرجات الإنتاج وعدد الباحثين، بهدف التأكد من أن الميزانية التي قدمها كل مركز خرجت في صورة أبحاث علمية ذات قيمة عالية.

كما طالب عبد الغفار بتحديد الأفكار البحثية القابلة للتنفيذ وتحتاج للتسويق تمهيدا لعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتمويلها خاصة التي ترتبط بأولويات المجتمع المصري والقضايا القومية الراهنة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالنشر العلمي وتسويق الأبحاث العلمية.