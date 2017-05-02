باريس - أ ش أ

ذكر مصدر قضائي فرنسي ان الشرطة أعتقلت اليوم الثلاثاء خمسة أشخاص يشتبه بتخطيطهم لعمل عنيف و تحفظت على اسلحة و ذلك خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بوسط وشمال فرنسا.

وأوضح المصدر ان المشتبه بهم هم اربعة رجال و سيدة تترواح أعمارهم من 16 الى 25 عام، مشيرا الى ان احدهم عبر عن رغبته في “الموت شهيدا”، مضيفا ان التحقيق ما زال جاريا للكشف عن مخططات هذه المجموعة.

وأوضح المصدر، في الوقت ذاته، ان الاسلحة كانت بحوزة قريب احد المشتبه بهم بشكل قانوني لامتلاكه تصريح بحمل السلاح.

ويذكر ان فرنسا شهدت في 20 ابريل قبل ثلاثة ايام من الدور الاول للانتخابات الرئاسية هجوم ارهابي بجادة الشانزليزيه بباريس اسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين اخرين وتبناه تنظيم داعش الذي تسببت اعتداءاته في البلاد منذ عام 2015 عن مقتل 239 شخصا.