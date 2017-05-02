موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يجوز التخلي عن اتفاقات مينسك للتسوية في أوكرانيا، مشددا على ضرورة تحقيق نتائج قبل البدء في البحث عن بدائل.

وأضاف الرئيس الروسي -خلال مؤتمر صحفي مع ميركل بعد محادثاتهما في سوتشي جنوب روسيا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- أنه من المستحيل تسوية النزاع المسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بلا مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتنازعين.

وأشار إلى أن جذور النزاع المسلح يعود إلى الانقلاب على السلطة الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير عام 2014، وحمل السلطات الأوكرانية مسؤولية تقسيم البلاد، وذلك عن طريق الحصار الاقتصادي المفروض على المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، وقطع الخدمات المالية والاجتماعية عن سكان تلك المناطق، ووقف ضخ العملة الأوكرانية إليها.

وقال بوتين إنه يشاطر المستشارة الألمانية موقفها حول ضرورة الحفاظ على اتفاقات مينسك وصيغة رباعية النورماندي كأساس لتسوية النزاع الأوكراني، مضيفا: “أشاطر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقفها أنه لا يمكننا تقديم أي بديل ولا يجوز لنا اختلاق شيء إضافة إلى صيغة النورماندي واتفاقات مينسك، وعدم وضع خطط جديدة دون أن نحقق ولو نتائج بسيطة لما وضعناه من خطط خلال السنوات الماضية”.

بدورها، أكدت ميركل أنه لا داعي لاستبدال المراقبين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمنتشرين في منطقة النزاع بمراقبين أممين.