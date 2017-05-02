أخبار مصر - حمودة كامل

نجح فريق من العاملين بهيئة ميناء دمياط بالإشتراك مع أساتذة كلية هندسة الإسكندرية فى التوصل إلى تقديم حلول ومقترحات ممتازة لتعديل وتطوير رافع السفن الموجود بالميناء .

وأضاف اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن ذلك يأتي فى إطار حرص الهيئة على تطوير معداتها ورفع كفاءة العمل والعاملين بها إلى أقصى حد ممكن والإستفادة بكافة الأمكانات والطاقات المتاحة وتعظيم إمكانياتها وقدراتها .

وتهدف الدراسة لتجهيز رافع السفن لإمكانية رفع القاطرات البحرية ( التراكتورز ) المملوكة للهيئة ( قدرى و عباس ) والتى لم يكن من الممكن رفعها عليه من قبل، حيث كان يتم تسفيرها لإحدى الشركات بالإسكندرية أو الإسماعيلية مما كان يكلف الهيئة مبالغ طائلة .

وأضاف اللواء بحرى أيمن صالح أنه تم تسليم أساتذة الهندسة البحرية بالإسكندرية صورة من حسابات الإتزان الخاصة بكل من القاطرات ورافع السفن المملوك للهيئة لعمل الدراسات الفنية التى كشفت أنه من الممكن عمل بعض الإضافات والتعديلات التى يمكن معها رفع مثل هذه الوحدات ( قدرى وعباس ) مما يوفر كثيراً من المال والجهد والوقت فى تنفيذ أعمال صيانة هذه الوحدات خارج نطاق الميناء وكذلك تأمين عملهم وإنهاء المخاطرة التى قد تنتج عن تسفيرهم .

وأشار إلى أن رفع إحدى هذه الوحدات للصيانة بمعرفة هيئة الميناء من شأنه أن يوفر ما يقارب المليون جنية لكل وحدة فى كل صيانة .

جدير بالذكر أن رافع السفن المشار إليه تم إنشاؤه ضمن الأصول التى تسلمتها الهيئة منذ إفتتاح الميناء فى عام 1986 ، ويبلغ طوله 40 متراً ، وحمولته القصوى 450 طن .