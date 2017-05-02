اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

نقاط رئيسية وجه اليها الرئيس السيسى خلال اجتماعه برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزراء تركزت فى :

* استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة

*استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع

*الاهتمام بتحديث بيانات المواطنين للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة

*استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح

* تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

السيسي يستعرض استعدادات الحكومة لرمضان وموسم حصاد القمح

وفى موضوع اخر… وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات.

السيسي يوقع تعديلات قانون تنظيم الحق فى التظاهرات السلمية

سياسيا … يتوجه الرئيس السيسي غداً الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة لمدة يومين يبحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يبدأ زيارة للإمارات غداً لمدة يومين

استمرار لتوحد الوطن فى مواجهة الارهاب الغاشم قدم ثلاثة شهداء جدد من رجال الامن ارواحهم فداء للوطن بعد ان تبادلوا إطلاق النيران مع عناصر مسلحة بمدينة نصر ، حيث تقدّم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب ( النقيب / محمد عادل وهبة السيد – النقيب / أيمن حاتم عبد الحميد رفعت ) من قوة مديرية أمن القاهرة .

بالصور..وزير الداخلية يتقدم مشيعى الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب

وفى المنوفية …. شيع اليوم المئات من أهالى قرية جريس التابعة لمركز ومدينة أشمون جنازة الشهيد أمين شرطة شعبان محمد عبدالحميد (35 ) سنة من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة

بالصور..تشييع جثمان شهيد المنوفية بمسقط رأسه

الحادث الاليم كان محل ادانة شديدة من جانب المفتى فضيلة الدكتور شوقي علام ووزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حيث اكدا أن هؤلاء الإرهابيين مفسدون في الأرض؛ لذا أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، ولن يصلح أعمالهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين الخائنين

المفتى يدين الهجوم على كمين “مدينة نصر”

وزير الأوقاف يدين حادث مدينة نصر الإرهابي

سياسيا .. سلم سامح شكري وزير الخارجية اليوم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني حول الإعداد الجيد لعقد قمة دول حوض النيل واهتمام مصر بنجاح القمة المرتقبة، وحرصها على تقريب وجهات النظر والمواقف بين دول المبادرة.

بالصور.. وزير الخارجية يسلم رئيس أوغندا رسالة من الرئيس السيسي

اقتصاديا ….

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار من حيث المبدأ

البرلمان يوافق على مشروع قانون الاستثمار من حيث المبدأ

كما أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، عدة ضمانات للاستثمارات المقامة داخل مصر استنادا للمعاملة العادلة والمنصفة فى مشروع قانون الاستثمار الذى تناقش نصوصه تفصيليا.

البرلمان يقر ضمانات للمستثمرين الأجانب بمشروع قانون الاستثمار

اعلاميا …. أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عدم الاستغناء عن أي عامل في ماسبيرو، وإنه سيعمل على إعادة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدوره مجددا.

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حسين زين يؤكد عدم الاستغناء عن اى عامل بماسبيرو

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