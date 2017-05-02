القاهرة - أ ش أ

كشف رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس سيد أبو الفتوح أن ” التجارة الصينية تمثل أكثر من ربع حركة تجارة الحاويات المارة بقناة السويس” وهو ما يعكس أهمية التجارة الصينية لقناة السويس، وتوقع أن تزيد مبادرة “الحزام والطريق” الصينية حجم التجارة العالمية، وتعزز التعاون بين الدول المطلة على طريق الحرير.

وأضاف في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الثلاثاء)، إنه ” لاشك أن مبادرة ” حزام وطريق” ، التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينج في العام 2013، تكتسب أهمية كبيرة في تنشيط حركة التجارة سواء من خلال الطريق البحري الذي يمتد من الصين وجنوب شرق أسيا مرورا بالمحيط الهندي والبحر الأحمر عابرا قناة السويس الى البحر المتوسط فأوربا .. أومن الطريق البري الذي يمتد من الصين مرورا بآسيا الوسطى وحتى روسيا وأوروبا.

وأشار الى أهمية “طريق الحرير” لكل الدول المار بها، لما يستهدفه من تنمية للبنية التحتية خاصة في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات”.. كما أن من شأنه زيادة حجم التجارة العالمية وتنشيطها، وتعزيز التعاون بين الدول المختلفة، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح التنمية الاقتصادية لمختلف الدول المشاركة في الطريق”.

وأشار أبو الفتوح إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” تمثل أهمية لمصر، باعتبارها البوابة الأفريقية لطريق الحرير، خاصة شمال أفريقيا “.