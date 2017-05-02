دمنهور - أ ش أ

لقيت سيدة مصرعها إثر نشوب حريق بمنزلها بمركز رشيد بمحافظة البحيرة نتيجة لتسرب الغاز.

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي إخطارا يفيد بنشوب حريق بشقة برشيد ملك “عليه عبدالمنعم عبدالعزيز” (72 عاما – ربة منزل) ومقيمة بها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده.

وأسفر الحريق عن مصرع مالكة الشقة إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمشرحة مستشفى رشيد العام.

وأدلت تحريات المباحث بأنه أثناء قيام المتوفاة بطهي الطعام بالمنزل، حدث تسرب غاز من الموقد، مما أدى لحدوث الحريق وإصابتها ووفاتها، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.