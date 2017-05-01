أخبار مصر -د.هند بدارى

افتتح ا .د محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس وأ.د أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بالكلية اليوم الثلاثاء مركز الطب النفسي .

وأعلن د. عكاشة أن الإرهاب تصنعه الحالة النفسية حيث يتم السيطرة على الشخص من خلال منبهات نفسية تفصله عن الواقع وتجعله يعيش ويحلم بالحياة الاخرى المملوءة بالحوريات حيث الجنة الموعودة، فيضحى بنفسه من خلال سيطرة الفكرة على كيانه ولايري غير ذلك ويصبح شخصا مسلوب الأرادة .

واكد ضرورة الإهتمام بالصحة النفسية لأن الصحة هى جودة الحياة الجسدية والنفسية وليست الصحة الخلو من المرض العضوى فقط وأن قسم الطب النفسي لا يستطيع العمل بمفرده ولكن يستعين بالعديد من الاقسام المختلفة للعديد من الكليات العلمية والأدبية .