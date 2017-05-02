نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: هند بدارى
السيسي يستعرض استعدادات الحكومة لرمضان وموسم حصاد القمح
صدقى صبحى يغادر إلى كوت ديفوار لحضور اجتماع “دول الساحل والصحراء”
بالصور..وزير الداخلية يتقدم مشيعى الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب
اسماعيل يستعرض أنشطة تنمية الريف المصري الجديد
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتيح فرص عمل للمهندسين
تأجيل قضية اغتيال المستشار هشام بركات إلى السبت
إحالة أوراق المتهم باغتصاب “طفلة البامبرز” إلى المفتي
بالصور..تشييع جثمان شهيد المنوفية بمسقط رأسه
“الأمن القومى بالنواب” تدعم إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب
“معلومات الوزراء” ينفي إلغاء كتاب التربية الدينية
لا شكاوى بأول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة
احالة مشروع تعديل قانون “الدستورية العليا” للجان المختصة
مصرع وإصابة 11 شخصا في حوادث متفرقة بالسويس
حسين زين يؤكد عدم الاستغناء عن اى عامل بماسبيرو
“الوطنية للصحافة” تؤكد دعمها الكامل للمؤسسات القومية
نصر أمام النواب: اعتزم تقديم اصلاحات تشريعية جديدة
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين
الحوثيون يستولون علي أسلحة من منزل عائلة صالح
اختيار تونس لاستضافة كونجرس الاتحاد الدولي للصحفيين
بالأغلبية..اليونسكو تصوت على اعتبار “القدس” محتلة
المقاصة يفوز على أسوان.. وبتروجيت يتعادل مع الشرقية
13 مايو.. الأهلي يواجه زاناكو بأبطال إفريقيا
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