رئيس الهيئة الوطنية للاعلام يحضر اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب 2017/05/02 - 20:05 رئيس الهيئة الوطنية للاعلام يحضر اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب2017-05-02T20:05:59+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة المؤتمر الدولي السادس للأورام يعلن عن اكتشاف علمي جديد وزارة الداخلية تكرم الروضات الفائزة في مسابقة روضات الأطفال تشجيعاً للشباب عربة صديقة للبيئة هدية من أبناء محافظة سوهاج لصاحبة عربة بيع البرجر مظاهرات ومسيرات تعم دولاً عدة في عيدالعمال مصر تحتفل بعيد العمال وزير الدفاع يفتتح أعمال التطوير والتحديث لعدد من منظومات التأمين الإشاري بالقوات المسلحة
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