القاهرة-اخبار مصر

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لاستعراض الوضع الحالي لأنشطة تنمية الريف المصري الجديد.

حضر الاجتماع وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظ قنا، واللواء/كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع خاصة فيما يتعلق بموقف الطرح الأول لصغار المزارعين، حيث أشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد إلى أنه عقب الانتهاء من عملية فرز وفحص طلبات التخصيص لصغار وشباب المزارعين والمستثمرين ومراجعة رغباتهم، تم عمل القرعة العلنية والتي أسفرت في مارس الماضي عن الإعلان عن المجموعات الفائزة في مناطق توشكي، والفرافرة، والمغرة.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم عمل تدريب أولى للتعريف بكيفية انشاء الشركات، وأنه جارى التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات من خلال نافذة موحدة، وتم التأكيد على أن الارشاد الزراعي يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة تمهيداً لتوقيع العقود.

وفي ذات السياق، تم استعراض الموقف المتعلق بالمستثمرين وأسعار البيع لمناطق الفرافرة القديمة، والمغرة، ومنطقة توشكي، وغرب غرب المنيا، فضلاً عن الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس ادارة الشركة لدراسة تقنين أوضاع بمناطق المغرة وامتداد غرب غرب المنيا، وفى منطقة المراشدة.

كما تناول الاجتماع عرض بعض المشاكل والتحديات التي تواجه الشركة وصغار المزارعين والمستثمرين للعمل على حلها لتذليل كافة العقبات، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمشروع الذي يهدف إلى إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن العديد من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.