موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تؤيد إجراء تحقيق شامل في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون, مشيرا إلى ضرورة معاقبة

الجناة.

وأضاف بوتين -في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي, “لقد تبادلنا الآراء حول الوضع في سوريا, وأيدنا تفعيل عملية المفاوضات في إطار أستانا وجنيف, واثقون من أن حل المسألة السورية يمكن إيجاده فقط عبر طريق السلام وتحت رعاية الأمم المتحدة”.

وتابع الرئيس الروسي:”نحن نندد بحزم أي استعمال للسلاح الكيميائي, والمذنبون في مقتل المدنيين السوريين يجب من دون شك العثور عليهم ومعاقبتهم, وهذا ممكن فقط نتيجة تحقيق دقيق وحيادي”.

وشدد بوتين على أنه لا يمكن حل الأزمة السورية إلا من خلال المفاوضات.