القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية،إلى جلسة السبت المقبل, في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل, والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال

إرهابية داخل البلاد.

جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.

وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية, و16 متهما هاربا.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية, في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية, وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج, وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية, سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد, بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة, بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة, والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس, تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات, وما أن تسللوا عائدين إلى مصر, حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس, وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد, قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه, والذي ما ان مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق, فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة, وذلك في نهار يوم 29 يونيو 2015 .