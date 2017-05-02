بنها، الفيوم - أ.ش.أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، فوزاً ثميناً على ضيفه أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة إلى 63 نقطة، ليظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط خلف الأهلي، بينما تجمد رصيد أسوان عند 22 نقطة ليحتل المركز 15 في الترتيب

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق بتروجيت مع نظيره الشرقية بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بنها الرياضي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بتروجيت إلى 38 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد الشرقية إلى 19 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير، بنفس رصيد النصر للتعدين صاحب المركز الأخير، وبفارق نقطة عن الداخلية صاحب المركز السادس عشر.