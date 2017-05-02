دبي - رويترز

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية آداء ضعيفا اليوم الثلاثاء مع تداول النفط قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع.

زاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 % وقام بعض المستثمرين ببناء مراكز في أسهم الشركات الصناعية غير النفطية.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 % مع هبوط بعض الأسهم التي حققت أفضل أداء في الجلسة السابقة بفعل مبيعات لجني للأرباح. وتراجع سهم أمانات التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم 0.9 % بعدما صعد 4.5 % يوم الإثنين. وهبط سهم أرابتك للبناء 1.8 % وكان الأكثر تداولا في السوق.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.2 % مسجلا أدنى مستوياته في 20 أسبوعا مع هبوط ثلاثة أرباع الأسهم القيادية على قائمته. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف مدرج في منطقة الخليج من حيث الأصول 2.5 %.