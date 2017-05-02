القاهرة - أ ش أ

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، دعمها الكامل للمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس إداراتها الشرعية، ومساندتها في اتخاذ القرارات، التي تحفظ حقوق المؤسسات الصحفية القومية، والعاملين بها.

وأعلنت الوطنية للصحافة اعتزامها الوقوف بحسم ضد أي محاولة للنيل من المؤسسات القومية، باعتبارها صحف الشعب، وانطلاقاً من ضمان استقلالها وشفافية أدائها وإعمالاً لمواثيق الشرف الصحفي، التي تحظر إفشاء أية أسرار يطلع عليها المسئول حال توليه إدارتها بما ينال من قدرها.

وأضافت الهيئة في بيان أعقب اجتماع طارئ لها اليوم الثلاثاء أنها لن تتوانى في مساندة المؤسسات الصحفية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً صوناً لها ودفاعاً عنها، لافتة إلى أنها اجتمعت اليوم لمناقشة تداعيات ما يجري بمؤسسة الأهرام، ودعى لحضور الاجتماع هشام لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.