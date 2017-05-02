اخبار مصر- شيرين حسين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن جلسة المزاد العلني بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والذي عقد بالمتحف الزراعي، أسفرت عن بيع 8 قطع بمساحة 165 فدان، بمبلغ 6 مليون و 714 الف جنيه، وذلك من أصل 2500 فدان تم تخصيصها لأبناء سيناء، حيث من المقرر استكمال المزاد غداً الأربعاء لبيع باقي القطع المطروحة.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم بيع القطعة رقم 5، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ 821 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان حوالي 43 ألف و250 جنيه، وبيعت القطعة رقم 26، والبالغ مساحتها 15 فدان، بإجمالى مبلغ 517 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها حوالي 34 ألف و 500 جنيه، كذلك القطعة رقم 38، والبالغ مساحتها 20 فدان، بيعت بمبلغ 680 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 34 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 39 ومساحتها 20 فدان، بمبلغ 748 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألف و 400 جنيه.

وأشار البيان إلى أنه قد تم بيع القطعة 43، والبالغ مساحتها 26 فدان، بمبلغ مليون و 391 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 53 ألف و 500 جنيه، وبيع القطعة 57، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ 798 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 42 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 58، والبالغ مساحتها 23 فدان، بمبلغ 966 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 42 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 59، والبالغ مساحتها 23 فدان، بمبلغ 793 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 34 ألف و 500 جنيه.

وأوضح بيان الوزارة أن طرح أراضى سيناء، يأتي ضمن توجهات وحرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر، لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة في سيناء وضمان الاستقرار لأبنائها وتلبية مطالبهم، وإزالة كل معوقات التنمية الزراعية بها.