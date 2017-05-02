تقدّم السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب ( النقيب / محمد عادل وهبة السيد – النقيب / أيمن حاتم عبد الحميد رفعت ) من قوة مديرية أمن القاهرة .

واللذان إستشهدا مساء أمس الإثنين الموافق أول الجارى إثر تبادل إطلاق النيران مع عناصر مسلحة إستهدفت القول الأمنى المتحرك أثناء مرورة بميدان محمد زكى بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر .

تم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدةبحضور العديد من مساعدى الوزير وقيادات وضباط وزارة الداخلية .

كما شُيعت الجنازة العسكرية لشهيد الواجب أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد ،ببلدته بمحافظة المنوفية والذى إستشهد فى ذات الواقعة بحضور العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية .