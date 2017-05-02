صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، لصالح مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيًا، يعتبر القدس مدينة محتلة ويرفض سيادة إسرائيل عليها.

وأيد القرار 22 عضوًا في مقابل معارضة 10 أعضاء، بينما امتنع 23 عن التصويت على القرار، الذي تقدمت به كل من مصر والجزائر ولبنان والمغرب وسلطنة عمان والسودان وقطر.ويؤكد مشروع القرار أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للأديان السماوية الثلاثة، ويذكر بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والتي تغير أو ترمي إلى تغير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني، لا سيما القانون الأساسي الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فورًا.

ويعرب مشروع القرار عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف أفعالها المتواصلة غير المشروعة بموجب القانون الدولي المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع في القدس الشرقية، لا سيما في المدينة القديمة وحولها، ويطالب إسرائيل بوقف كل الانتهاكات المخالفة لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.

كما يعرب عن أسفه لرفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو في القدس الشرقية من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب، ويطلب مجددًا من المديرة العامة لليونسكو تعيين الممثل الدائم في أقرب وقت ممكن.

ويشدد مجددًا على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقا للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.

ويقرر المجلس إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته رقم 202، من ضمن بنود قرار “فلسطين المحتلة”، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي بشأنها.