القاهرة - أخبار مصر

غادر الفريق أول / صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القاهرة اليوم، متوجهاً إلى كوت ديفوار يرافقه وفد رفيع المستوى لحضور الإجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء.

ومن المنتظر أن يعقد القائد العام عدة لقاءات مع عددٍ من وزراء دفاع الدول الأعضاء، بهدف تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى عددٍ من المجالات.

ويعد تجمع دول الساحل والصحراء ثانى أكبر التجمعات شبه الإقليمية فى القارة الإفريقية بعد الإتحاد الإفريقى، حيث يضم فى عضويته 27 دولة، وتأسس بهدف بناء آلية للتعاون الإقليمى بين دول القارة السمراء فى المجالات المختلفة وعلى رأسها المجال الأمنى والدفاع.