أخبار مصر- حمودة كامل

شنت محافظة الإسكندرية حملات إزالة متفرقة بنطاق حي غرب، حيث شنت حملة مكبرة بمنطقة مينا البصل تم فيها إزالة وتكسير وهدم أكشاك مبنية بالطوب، والتحفظ على ماكينة غسيل سيارات، وإزالة كافه الإشغالات بقطعة أرض بمساحة 200 متر بشارع الأمير لؤلؤ بجوار مجمع مدارس الإخلاص الرسمية، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بالقضاء على ظاهرة التعديات على أرض أملاك الدولة والإشغالات المخالفة وظاهرة غسيل السيارات.

كما نظم حي غرب حملة إزالة أخري تم فيها إزالة ورفع كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة بكل من شارع القفال وشارع الأسناوي وشارع أم السلطان وشارع الملك شاه؛ وتم التحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.

علي صعيد آخر وفي ضوء الإهتمام بالطرق والأرصفة بالحي، قامت إدارة الطرق بالحي بتركيب عدد 15 بلدوره بشارع السبع بنات تقاطع شارع ممر متلا بمنطقة سوق الجمعة.