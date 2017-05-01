دمشق - أ ش أ

أعلن مستشار الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي اليوم /الثلاثاء/ أن المعارضة السورية المسلحة لا تمانع إقامة 4 مناطق آمنة في سوريا بحيث تراقب الدول الضامنة الهدنة فيها.

وأضاف العريضي “لا نعارض مثل هذا المسلك الذي تقوم روسيا وإيران بلعب دور الضامن في قسم من هذه المناطق, فقط يجب آلا ينسى الروس والإيرانيون الالتزام بالهدنة”.

وأكد على مشاركة أحد زعماء المعارضة السورية محمد علوش في الجولة القادمة من المفاوضات في أستانا, بما في ذلك الاتفاق على إنشاء أربع مناطق آمنة في سوريا”.