القاهرة-أ ش أ

ذكر رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي اليوم الثلاثاء إن اختيار الاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماع لجنته التنفيذية في موسكو يومي 29 و30 أبريل الماضي لتونس لاستضافة كونجرس المؤتمر العام للاتحاد 2019 يعد انتصارا للصحافة العربية.

وأوضح اللامي أن الجهد الذي بذله ممثلو النقابات العربية في الاتحاد الدولي من تونس وفلسطين والمغرب إضافة إلى الملف الذي قدمه نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري والذي كان ملفاk متكاملاk ومنظماk بشكل واف كان سببا رئيسيا في اختيار تونس لتكون بذلك أول دولة عربية تستضيف هذا المؤتمر الكبير.

ووفقا للبيان فقد اطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على الشرح المقدم من قبل مؤيد اللامي والنقيب البغوري بشأن نضال وجهد الصحفيين التونسيين في ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية في بلادهم.

مشيرين إلى أن حصول الترويكا النقابية التونسية على جائزة نوبل يعد تأكيدا للمسار الصحفي المعبر عن تطلعات وهموم الأمة العربية والشعب التونسي الأبي.