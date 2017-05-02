اخبار مصر-شيماء صالح

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار من حيث المبدأ.

ووجه النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، الشكر للجنة الشؤون الاقتصادية على ما وصفه “المجهود الخارق” للانتهاء من قانون الاستثمار.

وطالب النائب من الحكومة بضرورة التفرقة فيما بين المناطق الاستثمارية الحرة الخاصة وغيرها، وأهمية المناطق الخاصة في دعم الاستثمار لدفع عملية الإنتاج في الفترة الراهنة.