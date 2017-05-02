أخبار مصر- شيرين حسين‏

بحثت اليوم الثلاثاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع ‏وفد ‏مؤسسة «ولاد بلدنا» سبل التعاون ‏بين الوزارة والمؤسسة، بهدف دعم الاقتصاد ‏المصري، فضلا عن تلبية احتياجات ‏المصريين المتواجدين بمختلف دول العالم.‏

كما رحبت وزيرة الهجرة ببحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة ‏والمؤسسة وإيجاد سبل ‏للتواصل الدائم والمستمر معهم، وقالت الوزيرة إن ‏هذا التعاون سيمثل دفعة قوية في طريق هذا ‏التواصل، ووجهت بسرعة البدء في رسم خريطة للتعاون بما يخدم أهداف الدولة ‏والوزارة تجاه ‏المصريين بالخارج، وسرعة التنسيق بين المختصين بهذا الشأن في ‏وزارة الهجرة ومؤسسة ولاد ‏بلدنا، لتوحيد الجهود والتكاتف لخلق تواصل مستمر ‏مع الجالية المصرية بالخارج. ‏

ومن جانبه، صرح السفير محمد العرابي رئيس مجلس امناء مؤسسة ولاد بلدنا ووزير ‏خارجية مصر ‏الأسبق، بأن التعاون مع وزارة الدولة للهجرة على خدمة المصريين ‏بالخارج يمثل نقطة قوة في ‏طبيعة علاقة مؤسسات الدولة بمؤسسات المجتمع ‏المدني لخدمة أبناء المصريين بالخارج، لدعم ‏الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات ‏الجالية المصرية بمختلف دول العالم، ووضع سبل للاستفادة ‏من العنصر البشري ‏المصري الذي يمثل مخزونًا استراتيجيًا لمصر.‏

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ضم وفد المؤسسة إضافة للسفير محمد العرابي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ‏ووزير الخارجية ‏السابق، كلا من أحمد صبري درويش نائب رئيس مجلس أمناء ‏المؤسسة، والإعلامي محمد ناقد المتحدث ‏الرسمي للمؤسسة.