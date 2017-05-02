وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع “ولاد بلدنا” لخدمة المصريين بالخارج
أخبار مصر- شيرين حسين
بحثت اليوم الثلاثاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وفد مؤسسة «ولاد بلدنا» سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة، بهدف دعم الاقتصاد المصري، فضلا عن تلبية احتياجات المصريين المتواجدين بمختلف دول العالم.
كما رحبت وزيرة الهجرة ببحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة وإيجاد سبل للتواصل الدائم والمستمر معهم، وقالت الوزيرة إن هذا التعاون سيمثل دفعة قوية في طريق هذا التواصل، ووجهت بسرعة البدء في رسم خريطة للتعاون بما يخدم أهداف الدولة والوزارة تجاه المصريين بالخارج، وسرعة التنسيق بين المختصين بهذا الشأن في وزارة الهجرة ومؤسسة ولاد بلدنا، لتوحيد الجهود والتكاتف لخلق تواصل مستمر مع الجالية المصرية بالخارج.
ومن جانبه، صرح السفير محمد العرابي رئيس مجلس امناء مؤسسة ولاد بلدنا ووزير خارجية مصر الأسبق، بأن التعاون مع وزارة الدولة للهجرة على خدمة المصريين بالخارج يمثل نقطة قوة في طبيعة علاقة مؤسسات الدولة بمؤسسات المجتمع المدني لخدمة أبناء المصريين بالخارج، لدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات الجالية المصرية بمختلف دول العالم، ووضع سبل للاستفادة من العنصر البشري المصري الذي يمثل مخزونًا استراتيجيًا لمصر.
ضم وفد المؤسسة إضافة للسفير محمد العرابي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ووزير الخارجية السابق، كلا من أحمد صبري درويش نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والإعلامي محمد ناقد المتحدث الرسمي للمؤسسة.
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