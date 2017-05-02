اخبار مصر-شيماء صالح

اتهم رئيس مجلس النواب على عبد العال بعض المحافظين فى محافظات الصعيد بانهم ضد الاستثمار ورئيس الوزراء شريف إسماعيل يعرفهم بالاسم.

وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذى يناقش مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة أن مشكلة التنمية فى الصعيد الإدارة المحلية

وشدد عبد العال على أن الإدارة المحلية هى العقبة الوحيدة أمام الاستثمار فى مصر، ضاربا المثل بمسئوليتها عن أزمة النظافة سواء فى المحافظات أو القاهرة، وتابع: يجب محاسبة وزير الادارة المحلية هنا فى هذه القاعة.