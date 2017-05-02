القاهرة - أ ش أ

تنظم كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، فعاليات “المؤتمر الدولي عن هوية المدن من خلال العمارة والفنون”، خلال الفترة من 11- 13 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة.

وأكد نجم – في تصريح اليوم الثلاثاء – أن المؤتمر يهدف إلى التعريف والتأكيد على هوية المدن من خلال الأشكال المختلفة للإبداعات الفنية، الهندسة المعمارية، التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني وكيفية التكامل بين تلك الإبداعات المختلفة في إطار التنمية الحضرية المستدامة.

ويناقش المؤتمر استراتيجيات التفكير الابداعي في التصميمات، والمشاكل التي تواجه التصميم الجرافيكي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الهوية من خلال فن الكاريكاتير في مصر، والأعمال الفنية والجمالية والمستمدة من طابع المدن، والعلاقة بين الإعلان الجرافيكي والتسويق الثقافي في التأثير على الجمهور.