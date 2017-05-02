اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء امام مجلس النواب انها تعتزم تقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد تعديله من قبل الحكومة بناء على توصيات المجلس.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن طفرات حقيقية منها تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، واعلاء قواعد للحوكمة والشفافية والافصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

وينص التشريع محل الدراسة تقديم حوافز للمحافظات الاكثر احتياجاً لتحسين معيشة المواطن المصرى، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة في التنمية، ومخاطبة الاستثمار الاجنبي والمحلي على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين.