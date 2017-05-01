اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد تعديله من قبل الحكومة بناء على توصيات المجلس.

وشاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.

واوضحت الوزيرة، أن الحكومة تهدف أن يوفر هذا القانون الاطار التشريعي المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والاجنبي، فمصر لديها كل المؤهلات والمقومات والمزايا النسبية والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات ليكون لها دور ريادي وعالمى فى الاقتصاد العالمى.

وذكرت الوزيرة، انه لجذب هذه الاستثمارات فى جو عالمى تنافسى، تتبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامجاً طموحاً بإجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمني، ونسعى لوضع اطار تشريعى واضح، بسيط، ملزم لعدة اسباب، وهى أن تبسيط الإجراءات سييسر على المستثمر الدخول فى الاسواق سريعاً لبدء الانتاج وتوفير فرص عمل، واعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة.