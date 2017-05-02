أخبار مصر- حمودة كامل

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية مع آلاف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، والذين يدخلون أسبوعهم الثالث على التوالي، احتجاجا على ما تمارسه عليهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي غير مكترثة بكل المواثيق والقرارات الدولية. وذلك الخميس القادم الموافق 4 مايو بمقر الأمانة العامة، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية وموظفي الأمانة العامة.

وصرحت السفيرة د.هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بأن هذه الوقفة تأتي دعما ومساندة لصمود الأسرى الأبطال في مواجهة الانتهاكات والممارسات البشعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني عموما، وضد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بشكل خاص.

وتدعو الجامعة العربية في هذه المناسبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل بشكل فوري وفعال للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على احترام القوانين الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقو ق الأسرى، وتحذر من تفاقم الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية مما يؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.