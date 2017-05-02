صنعاء - أ ش أ

اقتحمت ميليشيات الحوثي منزل توفيق صالح نجل شقيق الرئيس المخلوع, ونهبت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت مخزنة داخل المنزل، وفق ما أفادت مصادر أمنية في صنعاء.

واعتقلت الميليشيات عددا كبيرا من كبار شيوخ قبيلة “ع`ذر” التابعة لقبائل “حاشد” الموالية للمخلوع صالح في محافظة عمران شمال صنعاء, وذلك بعد اشتباكات بين رجال القبائل وعناصر من جماعة الحوثي, مشيرين إلى أن الميليشيات اقتحمت بلدة عذر واعتقلت 3 من شيوخها من أنصار المخلوع واقتادتهم إلى أحد المعتقلات في مدينة عمران.

وتقوم ميليشيات الحوثي بحملة ملاحقات لمنتقديها من أنصار المخلوع صالح, وتداهم مخابئ الأسلحة السرية التي يحتفظ بها أنصار المخلوع في صنعاء والسطو عليها ومصادرتها.