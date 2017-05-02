أخبار مصر- فيصل زكي

صرح شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن صناعة الطيران في مصر مرت بتحديات كثيرة بداية منذ عام 2011 كما عانت المطارات المصرية كثيرا بسبب قلة عدد الرحلات، وأن مصر للطيران مرت بخسائر متراكمة وصلت إلى 14 مليار جنيه.

وأضاف فتحي، خلال اللقاء المفتوح بنقابة الصحفيين،اليوم الثلاثاء أنه “رغم التحديات والإمكانيات إلا أننا نفكر في أكثر من إمكانياتنا، نحن في الحكومة وجدنا أن قطاع الطيران يجب أن يعتمد على نفسه لأن هناك أمورا مهمه يجب أن يوجه إليها الدعم وهو أمر صعب جدا لأن مصر للطيران مطالبة بإحلال وتجديد للطائرات والمطارات فضلا عن اضافة طائرات جديدة للأسطول كأساس من أساسيات المنافسة.

وأكد أنه يتم تحقيق النجاح في مصر للطيران رغم الصعوبات عبر خطة بها مرونة إعادة صياغتها بشكل يتناسب مع الامكانيات المتاحة، فعلى سبيل المثال كنا مستهدفين 150 طائرة بعد 5 سنوات، وكان هذا أمرا صعبا لعدم توفير الدعم المطلوب، فقررنا زيادة الأسطول ولكن بعدد طائرات أقل وصولا للخطط الطموحة.

وأضاف فتحي قوله:”مطاراتنا جاهزة لاستقبال السياحة الروسية وفي الوقت المناسب سنعلن عن بدئها”.