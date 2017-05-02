اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

انهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، زاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.78 % ليبلغ مستوى 12530.32 نقطة. وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.91 % مسجلا 2019.63 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.97 % مسجلا 11709.57نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.56 % ليبلغ مستوى 586.72 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.46 % ليبلغ مستوى 1346.52 نقطة.

وسجل راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 654 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، مالت تعاملات المصريين والاجانب الى البيع بينما اتجه العرب الى الشراء. وغلب البيع على تعاملات المؤسسات مقابل اتجاه شرائي للافراد.

ويرى صلاح حيدر المحلل الاقتصادي ان السوق سجلت صعودا متوسطا استمرارا لموجة الاداء العرضي المستمرة منذ فترة.

واشار الى ان السوق تمر بحالة تذبذب من خلال بعض المضاربات علي عدد من الاسهم الانتقائية بشكل سريع دون تغيير الاتجاه العام للسوق.

وعزا حركة السوق الى استقرار اسعار الصرف وعدم وجود محفزات مع انتهاء اعلان النتائج السنوية واعلانات الارباح بالاضافة الي تاجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية.