اخبار مصر-شيماء صالح

أكد النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اتفاقهم مع توجه الدولة للمواجهة الشاملة للإرهاب عن طريق إنشاء مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب يضم جميع الوزرات والأجهزة المعنية بما يحقق استراتيجية شاملة للمواجهة وتجفيف موارد الإرهاب مع إحكام السيطرة عليه والتنسيق محلياً وإقليمياً ودولياً مع جميع الأجهزة المختصة بما يحقق مواجهة حازمة لهذه الظاهرة.

وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثا، أن ذلك يأتى في ضوء حرص اللجنة علي مناقشة سبل مجابهة الإرهاب حيث استمعت خلال اجتماعها إلي ممثلي وزارة الداخلية بشأن المحور الأمني حيث خلص الجميع إلي أنه مصر تواجه حاله حرب شاملة وأن مسئولية مواجهته تقع علي عاتق كل شعب مصر وقواتها الشاملة .

وتابع عامر أن اللجنة وجهت شكرها إلي وزارة الداخلية والقوات المسلحة وأبناء مصر المخلصين في كل موقع يقفون بكل شموخ لمواجهة “الإرهاب الأسود” مستعدين للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل تحقيق هذا الهدف.