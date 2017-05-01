اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء تحسن مؤشرات اداء شركات قطاع الأعمال العام .

وأكد الوزير، أن شركات قطاع الأعمال العام حققت طفرة في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 بصافي ربح بلغ 2.7 مليار جنيه فضلا عن تحسن أداء 87 شركة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة.

وأشار إلى أن شركات القابضة للغزل والنسيج انخفضت خسائرها بنسبة 25% مرجعًا ذلك التحسن في الأداء إلى عدة عوامل منها تعديل طريقة تسعير المنتجات بما يغطي تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح، إضافة إلى ضخ بعض الاستثمارات بقيمة 98 مليون جنيه لفك اختناقات في بعض المصانع مما أدى لارتفاع معدل الإنتاجية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج تقرير المكتب الاستشارى الأمريكى (وارنر) حول تطوير شركات الغزل والنسيج فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.