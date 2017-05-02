سوتشي - أ ش أ

بدأت اليوم /الثلاثاء/ المحادثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وصلت لمدينة سوتشي الروسية الساحلية المطلة على البحر الاسود في وقت سابق اليوم.

وأكد بوتين, خلال استقباله ميركل قبل بدء المحادثات الثنائية, إنه يتوقع أن يبحث القضايا الأكثر حساسية المتمثلة في أوكرانيا وسوريا, خلال محادثاته مع المستشارة الألمانية.

ورحب بوتين بالوفد الألمانى فى مقر اقامته فى سوتشى.. قائلا: “اشكركم لأنكم تمكنتم من المجيء إلى هنا لإطلاعنا على الاستعدادات لمجموعة العشرين”.

من جانبها, اتفقت ميركل مع بويتن على وجود حاجة لمناقشة أكثر القضايا موضوعية, بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا. وقالت ميركل لبوتين إن روسيا شريك مهم فى مجموعة العشرين.

وأضافت ميركل: “بالطبع سنناقش الوضع في مجموعة العشرين حيث تعتبر روسيا شريكا مهما”.

تجدر الاشارة إلى أن ألمانيا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام, حيث من المقرر أن تعقد القمة في مدينة هامبورج الألمانية في يوليو المقبل.