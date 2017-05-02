أخبار مصر- سماء المنياوي

انطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن المؤتمر الدولى السادس لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية والمقرر عقدة الجمعة وعلى مدار ثلاثة ايام في القاهرة.

واوضح د. هشام الغزالي رئيس المؤتمر ان المؤتمر يناقش الجديد فى مجال التشخيص والعلاج لأورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية.

واضاف انه سوف يتم خلال المؤتمر الإعلان عن خطة اللجنة القومية لمكافحة الاورام وتقليل نسبتها في مصر. كما يناقش المؤتمر الطرق الحديثة فى العلاج ومن بينها السكينة الأشعاعية لعلاج اورام البروستاتا وأورام الكبد والجديد في تشخيص وعلاج اورام المعدة والقولون.