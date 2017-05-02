القاهرة - أخبار مصر

أكد سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انه لم ولن يعلق على قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بمباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

وأكد معوض – في تصريحات على موقع الأهلي – أنه أغلق هذه الصفحة، وأن الجهاز الفني واللاعبين يركزون حاليًا في مباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ27 بمسابقة الدوري.

وواصل الفريق تدريباته دون راحة عقب لقاء الإنتاج الحربي، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهم الأحد ضمن الجولة الـ26 بالدوري.