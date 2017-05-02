نيويورك - أ ش أ

أفادت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة نيويورك, بأن المشي والتحدث مع النفس يساعد على إعادة التركيز واستعادة الثقة بالنفس.

وأشارت الدراسة إلى أن التنزه بمفردك دون اصطحاب هاتفك الذكى, هى فرصة مثالية لتجديد الصداقة والمودة مع النفس بعيدا عن كل مضايقات الحياة اليومية, فأثناء المشي فى الهواء الطلق تجد الأفكار تتطاير وتحاول أن تتجمع بسهولة دون بذل أي جهد وأن هذه الحركات تساعدك على تنشيط نفسك والتوصل إلى الحيوية التى تساعدك على استئناف الحياة مره أخرى كما أن نظرتك للحياة تتغير كثيرا عنها قبل المشي.