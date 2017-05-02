القاهرة-أ ش أ

أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, بحبس رجل الأعمال أسامة مالك ومتهمين إثنين آخرين, لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية اتهامهم بالرشوة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة تهم طلب وتقديم وتقاضي رشوة مالية والتوسط فيها وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على رجل الأعمال أسامة أحمد يوسف مالك وشهرته أسامة مالك رئيس مجلس إدارة شركة (أوكيه تراست) للاستيراد والتصدير لقيامه بالاتفاق مع أحمد مختار محمود أبو بكر مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتسهيل إقامة معرض (لو مارشيه لا كازا) للأثاث بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن قيام أحمد مختار بالتواصل مع أحد ضباط الشرطة ويدعى خالد حسن عبد الفتاح الذي ادعى عمله بإحدى الجهات السيادية حيث تم الاتفاق بينهم على حصول الضابط المذكور على رشوة نظير حصولهما على الموافقة الأمنية والتصاريح اللازمة لإقامة المعرض المشار إليه.