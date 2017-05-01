القاهرة - اخبار مصر

اكد أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الأهلي، إن الفريق أغلق صفحة مباراة الإنتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الـ26 بمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ التفكير في لقاء طلائع الجيش المقرر له الخميس المقبل.

وأوضح أيوب أن التعادل في مباراة ليس نهاية العالم، خصوصًا وأن الأمر لا يستدعي القلق.. في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الحالية وتربّعه على قمة جدول الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وأكّد المدرب العام للأهلي للموقع الرسمي لناديه – أن الفريق حتى الآن هو متصدّر البطولة، ويسعى لمواصلة الصدارة من أجل حسم اللقب في الجولات المقبلة .

واضاف أن الجهاز الفني حرص على التأكيد للاعبين بضرورة تجاوز مباراة الإنتاج والتركيز في المباريات المقبلة واستعادة الانتصارات مرة أخرى.

وأشار أيوب إلى جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الجيش، مؤكدًا على أن الجهاز الفني يختار التشكيلة الأنسب لكل مباراة، وفقًا لنقاط الضعف والقوة في الفريق المنافس والخطة التي سيخوض بها الأهلي المباراة.

وأضاف أيوب أن الجهاز الفني للأهلي شاهد أكثر من مباراة لفريق طلائع الجيش، وأن حسام البدري، المدير الفني، اطّلع على كل الأمور الفنية الخاصة بالجيش من أجل التعامل معه في المباراة بالشكل الذي يحقق الفوز للأهلي.