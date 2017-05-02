اخبار مصر - حموده كامل

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اليوم الثلاثاء 2/5/2017 هو آخر فرصة للتحويل لحاجزي الإعلان الثامن “الكراسة الزرقاء”، بمشروع الإسكان الاجتماعى، من مدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، لمدينتى 6 أكتوبر وبدر، حيث قام بالتحويل حتى الآن 1653 حاجزا، منهم 1158 حاجزا حولوا لمدينة 6 أكتوبر، و495 حاجزاً حولوا لمدينة بدر، منذ فتح باب التحويل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن من يرغب فى التحويل عليه أن يتقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة.

وأشار إلى أنه سبقت الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن “الكراسة الزرقاء”، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم.

حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.