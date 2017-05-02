كابول - أ ش أ

قتل مسلحون من حركة طالبان ما لا يقل عن 27 مسلحاً ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في إقليم نانجرهار شرقي أفغانستان.

وذكرت الحكومة المحلية للإقليم أن متمردي طالبان قتلوا العشرات من عناصر داعش خلال اشتباكات بينهم في مقاطعة شابارهار.

وأضافت ان 15 مسلحاً آخر من “داعش” قتلوا خلال الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية في المقاطعة ذاتها.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة – بما فيها متمردو طالبان ومسلحو داعش – على التقارير الواردة في هذا الشأن حتى الآن.