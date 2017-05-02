القاهرة - أ ش أ

يحيي الفنان محمد عبده حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في10 مايو بحضور جماهيري كبير.

وأوضح خالد أبومنذر المشرف على أعمال الفنان محمد عبده ان الحفل يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، حيث يشدو الفنان محمد عبده بـ 16 أغنية متنوعة من أغانيه بين قديمة وجديدة، في تظاهره فنية كبيرة ينثر من خلالها نسمات طربية كعادته في كل لقاء له مع جمهوره الكبير.

وأضاف أن الفنان محمد عبده وصل القاهرة منذ أيام، وبدأ فورا بإجراء البروفات الخاصة بالحفل، والاستعداد للمؤتمر الصحفي الكبير الذي سيعقد بإحدى قاعات الفنادق الكبري يوم الإثنين 8 مايو .